30 мая 12:59
«Вечерняя Казань»

В Казани пройдет съезд Ассоциации технических вузов Китая и России

В мероприятии примут участие представители более 70 китайских университетов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ноябре в Казани состоится съезд Ассоциации технических вузов Китая и России. Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

На съезд приедут представители более чем 70 высших учебных заведений КНР. Российские вузы также получат приглашение к участию.

В программе мероприятия — несколько тематических треков: аддитивные технологии, подготовка кадров и другие актуальные направления сотрудничества в сфере образования.

Съезд пройдет в рамках перекрестных Годов образования, которые объявили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее мы писали, что число студентов по обмену между Россией и Китаем достигнет 200 тысяч человек. На данный момент этот показатель составляет 56 тысяч учащихся.

Также сообщалось, что США примут участие в ПМЭФ-2026, на форуме пройдёт бизнес-диалог с Россией. Президент Дональд Трамп направил своего представителя.

