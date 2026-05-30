В Казани пройдет съезд Ассоциации технических вузов Китая и России
В мероприятии примут участие представители более 70 китайских университетов.
В ноябре в Казани состоится съезд Ассоциации технических вузов Китая и России. Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.
На съезд приедут представители более чем 70 высших учебных заведений КНР. Российские вузы также получат приглашение к участию.
В программе мероприятия — несколько тематических треков: аддитивные технологии, подготовка кадров и другие актуальные направления сотрудничества в сфере образования.
Съезд пройдет в рамках перекрестных Годов образования, которые объявили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Ранее мы писали, что число студентов по обмену между Россией и Китаем достигнет 200 тысяч человек. На данный момент этот показатель составляет 56 тысяч учащихся.
