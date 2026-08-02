Общество
2 августа 10:20
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«Вечерняя Казань»

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В Казани реконструируют парковку у Кабмина за 1,7 млрд рублей

Парковочный комплекс приведут в соответствие с обликом обновлённого района.

В Казани реконструируют парковку у Кабмина за 1,7 млрд рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики стартует масштабная реконструкция многоуровневого служебного паркинга рядом со зданием Кабмина Татарстана.

Объект расположен вблизи набережной Казанки и детского парка «Елмай». Из‑за изменившегося облика прилегающей территории прежний вид паркинга уже не актуален, поэтому власти запланировали его капитальное обновление.

На реализацию проекта направят почти 1,7 миллиарда рублей. При этом на строительство самого паркинга пять лет назад потратили в два раза меньше - 741 миллион рублей.

Специалисты уже прорабатывают технические решения, включая обновление инженерных систем и оптимизацию парковочных мест.

Ранее Минстрой Татарстана доложил о выполнении программы капремонта домов на 64%. Полным ходом идут работы на социальных объектах.

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