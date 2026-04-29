Благотворительная акция приурочена к двухмесячнику по санитарной очистке города, который традиционно проходит в апреле-мае.

Нэфис Косметикс безвозмездно передал биоразлагаемые моющие средства для весенней уборки улиц в Казани. Помощь направлена в МУП «Городское благоустройство», которое обслуживает улично-дорожную сеть Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

«Весной все проводят генеральную уборку, а наш общий дом – это Казань. Мы решили поддержать свой родной город и передали продукцию для мойки дорог и остановок, которые после зимы нуждаются в тщательной очистке. Для нас это возможность внести свой вклад в то, чтобы улицы стали чище, а жителям и гостям было комфортно», – говорит генеральный директор АО «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова.

Универсальные моющие средства разработаны собственной лабораторией Нэфис Косметикс и входят в профессиональную линейку NefcoPro. Они подходят для очистки асфальта, гранита, бетона, металла и других поверхностей от уличных, масложировых, органических загрязнений. Средства обладают низким уровнем пенообразования и высокой биоразлагаемостью.

Всего муниципальному предприятию передано 1165 литров жидких средств-концентратов (233 канистры по 5 литров). Из этого объёма получится более 1 миллиона литров­ рабочего раствора для уборки комбинированными дорожными машинами (КДМ).

Благотворительная акция приурочена к двухмесячнику по санитарной очистке города, который традиционно проходит в апреле-мае.

«Наше предприятие проводит очистку и помывку муниципальных объектов – дорог, остановок, ограждений, в том числе в туристической части города. Это масштабная работа, и мы благодарны Нэфис Косметикс за помощь в проведении уборки городских пространств. Переданные моющие средства помогают нам работать быстрее и эффективнее», – говорит директор МУП «Городское благоустройство» Камиль Закиров.

МУП «Городское благоустройство» – одна из крупнейших служб по уборке и очистке городских территорий Казани. Предприятие обслуживает более 2 миллионов квадратных метров дорог I категории, 24 тысячи погонных метров ограждений, 153 остановки общественного транспорта и другие объекты.

Справка о компании

Нэфис Косметикс – один из крупнейших отечественных производителей бытовой химии. По данным Нильсен, предприятие входит в топ-3 лидеров на российском рынке в категориях жидких средств для мытья посуды, стиральных порошков и гелей для стирки.

Производственные площади Нэфис Косметикс расположены в Казани и включают заводы по производству стиральных порошков, жидких моющих средств, сухих чистящих средств, мыла, а также технических жирных кислот. Продукция выпускается под брендами AOS, BiMAX, Sorti, «Биолан», «Заводъ братьевъ Крестовниковыхъ», NefcoPro и другими.

Предприятие ведет свою историю со свечного и мыловаренного завода братьев Крестовниковых, основанного в Казани в 1855 году.