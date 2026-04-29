В Казани средствами Нэфис Косметикс вымоют муниципальные дороги и остановки
Благотворительная акция приурочена к двухмесячнику по санитарной очистке города, который традиционно проходит в апреле-мае.
Нэфис Косметикс безвозмездно передал биоразлагаемые моющие средства для весенней уборки улиц в Казани. Помощь направлена в МУП «Городское благоустройство», которое обслуживает улично-дорожную сеть Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.
«Весной все проводят генеральную уборку, а наш общий дом – это Казань. Мы решили поддержать свой родной город и передали продукцию для мойки дорог и остановок, которые после зимы нуждаются в тщательной очистке. Для нас это возможность внести свой вклад в то, чтобы улицы стали чище, а жителям и гостям было комфортно», – говорит генеральный директор АО «Нэфис Косметикс» Дина Лаврикова.
Универсальные моющие средства разработаны собственной лабораторией Нэфис Косметикс и входят в профессиональную линейку NefcoPro. Они подходят для очистки асфальта, гранита, бетона, металла и других поверхностей от уличных, масложировых, органических загрязнений. Средства обладают низким уровнем пенообразования и высокой биоразлагаемостью.
Всего муниципальному предприятию передано 1165 литров жидких средств-концентратов (233 канистры по 5 литров). Из этого объёма получится более 1 миллиона литров рабочего раствора для уборки комбинированными дорожными машинами (КДМ).
«Наше предприятие проводит очистку и помывку муниципальных объектов – дорог, остановок, ограждений, в том числе в туристической части города. Это масштабная работа, и мы благодарны Нэфис Косметикс за помощь в проведении уборки городских пространств. Переданные моющие средства помогают нам работать быстрее и эффективнее», – говорит директор МУП «Городское благоустройство» Камиль Закиров.
МУП «Городское благоустройство» – одна из крупнейших служб по уборке и очистке городских территорий Казани. Предприятие обслуживает более 2 миллионов квадратных метров дорог I категории, 24 тысячи погонных метров ограждений, 153 остановки общественного транспорта и другие объекты.
Справка о компании
Нэфис Косметикс – один из крупнейших отечественных производителей бытовой химии. По данным Нильсен, предприятие входит в топ-3 лидеров на российском рынке в категориях жидких средств для мытья посуды, стиральных порошков и гелей для стирки.
Производственные площади Нэфис Косметикс расположены в Казани и включают заводы по производству стиральных порошков, жидких моющих средств, сухих чистящих средств, мыла, а также технических жирных кислот. Продукция выпускается под брендами AOS, BiMAX, Sorti, «Биолан», «Заводъ братьевъ Крестовниковыхъ», NefcoPro и другими.
Предприятие ведет свою историю со свечного и мыловаренного завода братьев Крестовниковых, основанного в Казани в 1855 году.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Нападавшего задержали.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Атака на Самарскую область идёт второй день подряд.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.