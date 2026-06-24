Общество
24 июня 13:11
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«Вечерняя Казань»

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В Казани стало меньше наркоманов

Сейчас под наблюдением врачей находится 4,6 тысячи зависимых людей.

В Казани стало меньше наркоманов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Людей с зависимостью от наркотиков в Казани становится меньше. На данный момент наблюдением врачей с диагнозом «наркомания» находятся 4,6 тысячи человек. А за прошлый год число людей, у которых впервые диагностировали наркоманию, составило 92 человек. Это значительно меньше показателей других лет, отметил замглавы исполкома Азат Абзалов.

В Татарстане с 2015 года работает проект «Точка трезвости», который направлен на профилактику социального сиротства. Речь идет о семьях, которым грозит лишение родительских прав из‑за зависимости от психоактивных веществ. За десять лет лечение прошли почти тысяча человек. Благодаря этому 1616 детей смогли остаться в родных семьях, заявила замглавврача по медчасти ГАУЗ «Республиканский клинический наркологический диспансер» Резеда Хаева.

Ранее нарколог рассказала, как определить у себя алкоголизм. Первый сигнал — вы стали пить чаще. Раньше раз в месяц, а теперь каждую неделю, и для этого находятся всё новые поводы, которых раньше вы бы и не придумали.

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