С торжественным словом выступил министр здравоохранения Альмир Абашев.

Автор фото: Алина Камалютдинова / ИД «Вечерняя Казань»

В КРК «Пирамида» стартовала церемония вручения премии «Ак чэчэклэр». Её открыл министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Он напомнил, что уже в 18-й раз со всех уголков Татарстана в Казань съезжаются лучшие врачи региона.

За эти годы конкурс стал значимым событием в жизни профессионального медицинского сообщества республики, символом признания высокого мастерства, преданности делу и самоотверженного труда медиков.

Цель премии - стимулировать повышение профессионального уровня сотрудников медицинских организаций и способствовать распространению передового опыта. Помимо этого, конкурс помогает укреплять положительный имидж профессии врача.

Всего шесть номинаций: «Врач года», «Уникальный случай», «Верность профессии», «Милосердие и забота», «Молодая гвардия», «Синергия здоровья: сила команды в действии».

Ранее мы писали, что работу татарстанских врачей назвали примером высочайшего уровня медпомощи. Команды врачей из республики и Москвы спасли жизнь беременной женщине с крайне редкой патологией сердца.

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