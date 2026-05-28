В Казани удалось спасти бывшего спецназовца ГРУ, курящего с 6 лет
Мужчине провели операцию из-за рака легкого.
Бывшего сотрудника спецназа ГРУ с раком легкого спасли в Казани, об этом рассказал врач-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера Альберт Сигал.
Врач заметил, что 66-летний пациент курил с шести лет, таким образом, к моменту начала лечения его стаж курения составлял 60 лет. При этом в среднем он курил по две пачки сигарет в день.
- Его легкие были в ужасающем состоянии. Но после прочтения пособия по отказу от курения он перед операцией отказался от традиционных сигарет, — рассказал Сигал, заметив, что за три недели после отказа от курения легкие мужчины оказались в заметно лучшем состоянии.
Больному провели операцию на легком, он выжил.
- Но, к сожалению, он вернулся к курению, — подчеркнул онколог, заметив, что убеждать таких пациентов полностью отказаться от сигарет очень сложно.
Ранее мы писали, что пока данных о том, какой вид рака вызывают вейпы, нет. Однако классическое курение может привести к 11 видам соответствующих патологий.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Мужчине провели операцию из-за рака легкого.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.