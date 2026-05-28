Мужчине провели операцию из-за рака легкого.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Бывшего сотрудника спецназа ГРУ с раком легкого спасли в Казани, об этом рассказал врач-онколог Республиканского клинического онкологического диспансера Альберт Сигал.

Врач заметил, что 66-летний пациент курил с шести лет, таким образом, к моменту начала лечения его стаж курения составлял 60 лет. При этом в среднем он курил по две пачки сигарет в день.

- Его легкие были в ужасающем состоянии. Но после прочтения пособия по отказу от курения он перед операцией отказался от традиционных сигарет, — рассказал Сигал, заметив, что за три недели после отказа от курения легкие мужчины оказались в заметно лучшем состоянии.

Больному провели операцию на легком, он выжил.

- Но, к сожалению, он вернулся к курению, — подчеркнул онколог, заметив, что убеждать таких пациентов полностью отказаться от сигарет очень сложно.

