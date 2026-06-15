В Казани усилили меры безопасности в преддверии саммита АСЕАН
У гостиничных объектов, где будут проживать делегации, организуют круглосуточную охрану.
В преддверии важных мероприятий в Казани вводятся особые меры безопасности. Об этом сообщил начальник Управления внутренних дел по Казани Ринат Габитов. Главная задача — на высоком уровне обеспечить безопасность иностранных делегаций и не допустить протестных акций.
Деловой саммит «Россия – АСЕАН» пройдёт 17 и 18 июня на двух основных площадках: в театре имени Галиасгара Камала и «Казань Экспо». В период саммита в город прибудут 14 делегаций, среди почётных гостей — президент Республики Беларусь и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества.
Для размещения участников задействуют 30 объектов гостиничной инфраструктуры, из них в 10 гостиницах разместятся первые лица. В отелях будет введён досмотровый режим с использованием специального оборудования, а также организована круглосуточная охрана.
Помимо саммита, 20 июня в Казани пройдут мероприятия, посвящённые татарскому народному празднику Сабантуй. Они состоятся на трёх площадках. Сейчас прорабатываются детали организации, выполнен предварительный расчёт необходимых сил и средств. В связи с праздником будет ограничено дорожное движение.
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил правоохранительным органам и руководителям исполкома держать ситуацию под контролем. Градоначальник напомнил, что дополнительно будет увеличено количество рейсов аэроэкспресса до аэропорта, чтобы обеспечить комфортную транспортную доступность для гостей и жителей города.
Ранее мы также писали, что в Казани из-за проведения саммита АСЕАН 17 июня ограничат движение по мосту через озеро Кабан на улице Назарбаева. Автомобилистов направят в объезд по улицам Салимжанова, Татарстан и Тукая.
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