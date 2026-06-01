Новая система заработает в столице с 15 июня.

Автор фото: kzn.ru

В столице Татарстана кардинально изменится подход к оплате муниципальных парковок. С 15 июня текущего года городские власти в тестовом режиме запускают новую систему пост-оплаты, которая призвана защитить добросовестных автомобилистов от случайных штрафов, сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров. Нововведение связано с участившимися временными перебоями в работе сотовой связи и мобильного интернета, из-за которых водители не всегда могут провести транзакцию вовремя. Новый сервис позволит оплатить стоянку задним числом в спокойной обстановке.

- С помощью данного сервиса пользователи смогут до конца текущих суток через мобильное приложение «Горпарковки», а также через веб-портал «Казанский паркинг» в спокойной обстановке, добравшись до стабильной связи, вспомнив, где и какое время они находились на той или иной парковке, оплатить фактически использованное время. И, как мы считаем, это позволит абсолютно всем добропорядочным автолюбителям избежать необоснованных штрафов, - отметил Шакиров.

Власти Казани предупредили: оплатить парковку задним числом можно будет строго до 23:59 текущих суток. Для проведения постоплаты автомобилистам не придется устанавливать сторонний софт: необходимые технические изменения по заказу городских властей уже внесены в существующие цифровые ресурсы и полностью готовы к эксплуатации.

- Необходимо будет ввести госномер автомобиля, выбрать номер зоны и продолжительность стоянки и произвести оплату. По итогам тестового пилота мы внесем соответствующие изменения в работу мобильного приложения «Казанский паркинг». Вся необходимая подробная информация о системе постоплаты будет размещена на официальном портале мэрии Казани и на сайте казанского паркинга, - уточнил Шакиров.

Он добавил, что в городе сохраняются расширенные льготные условия для пользователей муниципальных парковок вблизи ключевых социальных объектов. В то время как стандартное бесплатное время на городских стоянках составляет 15 минут, у медицинских и образовательных учреждений этот лимит увеличен вдвое.

- Первые 15 минут парковки являются бесплатными, за это время пользователю необходимо произвести оплату, либо покинуть парковку. По вашему решению, с прошлого года абсолютно около всех больниц, школ, детских садов мы установили 30-минутный порог бесплатной парковки, - добавил Шакиров.

Спикер напомнил, что данная мера была введена по поручению руководства города и доказала свою высокую социальную эффективность, позволяя жителям без лишних затрат провожать и встречать близких.

Ранее мы писали, что платных парковок в Казани стало больше. Их число выросло на 1374 машино-места. Теперь в городе насчитывается 15 806 мест для авто. Постановление опубликовано в сборнике мэрии.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.