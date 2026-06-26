В КНИТУ состоялся первый выпуск по магистерской программе, созданной совместно с экспертами «Газпромнефть – Битумные материалы».

Автор фото: пресс-служба «Газпромнефть - Битумные материалы»

Девять студентов получили дипломы по специальности «нефтедорожник», объединяющей знания в области нефтепереработки и дорожного строительства. Защита проектов стала не только экзаменом для выпускников, но и наглядным результатом системной работы по сближению академической науки с запросами реального сектора экономики.

Магистратура «Химическая инженерия тяжелых углеводородов», запущенная в 2024 году, изначально строилась как практико-ориентированная программа по подготовке кадров для дорожно-строительной отрасли. В течение двух лет будущие специалисты изучали физико-химические свойства битумных вяжущих, современные технологии для строительства дорог и вели собственные научные исследования. Одним из ключевых элементов обучения стала производственная составляющая: стажировки на объектах, участие в прикладных проектах и взаимодействие с экспертами «Газпромнефть – Битумные материалы». По словам ректора КНИТУ Юрия Казакова, совместная программа позволила объединить возможности университета и практический опыт предприятия.

Автор фото: пресс-службы «Газпромнефть - Битумные материалы»

Образовательный процесс не ограничивался стенами казанского вуза. В рамках межвузовского взаимодействия магистранты прошли специализированный модуль в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете (СибАДИ), где изучали инжиниринг применения нефтепродуктов в дорожном строительстве.

По словам выпускницы магистратур Арины Клеблеевой, программа сочетает академическую подготовку с возможностью взаимодействия с реальным производством. «Во время обучения мы посещали производственные площадки и Научно-исследовательский центр «Газпромнефть – Битумные материалы», знакомились с процессами разработки и испытаний материалов. Это позволило увидеть весь путь — от лабораторных исследований до применения материалов на объектах дорожного строительства и лучше понять, в каком направлении я хочу развиваться как специалист», - подчеркнула она.

Автор фото: пресс-службы «Газпромнефть - Битумные материалы»

Темы выпускных работ были посвящены актуальным для отрасли направлениям: разработка новых продуктов на основе битума, применение растительных компонентов и вторичного сырья в составе дорожных материалов, изучение процессов старения вяжущих, совершенствование методов контроля качества и переработка углеводородного сырья. Эти проекты оценивали не только преподаватели, но и представители производственных предприятий нефтегазовой и нефтехимической отрасли.