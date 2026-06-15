Общество
15 июня 12:17
Автор материала:
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Алина Камалютдинова

Журналист

В Казани выбрали следующий сквер для благоустройства

На первом месте оказался сквер на улице Татарстан с установкой скульптуры Сары Садыковой в Вахитовском районе.

В Казани выбрали следующий сквер для благоустройства

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

В День России завершилось рейтинговое голосование по выбору общественных пространств приоритетных для благоустройства. Об этом сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

В этом году процедура голосования впервые проводилась на федеральной платформе обратной связи, до этого - на «Госуслугах». Кроме того, изменились и правила участия. Например, если раньше жители могли оставлять свои пожелания непосредственно в ходе голосования, то теперь предложения необходимо подавать до его начала.

Потенциально проголосовать могли 1,1 миллиона жителей республики, но участие приняли более 425 тысяч татарстанцев, а за казанские парки свои голоса отдала 131 тысяча человек. Количество голосов в целом остаётся на прежнем уровне по сравнению с предыдущими годами.

Победителем голосования стал сквер по улице Татарстан, набравший 50 тысяч голосов. В нём планируется установить скульптуру Сары Садыковой. Организаторы отмечают, что сквер уже утратил свою значимость, но теперь появилась возможность вернуть ему ценность. Второе место занял сквер по улице Васильченко в Московском районе, а третье — Ноксинский лес в Советском районе.

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил жителей, принявших участие в голосовании. По его словам, благодаря им город получает благоустроенные территории.

Напомним также, что концепцию третьей очереди благоустройства набережной озера Нижний Кабан, которую показали в феврале, серьёзно переработали. Архитекторы бюро Wowhaus несколько месяцев встречались с городскими экспертами, чиновниками, активистами и старожилами Старо-Татарской слободы. Главное изменение — деревянных настилов над водой стало меньше.

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