В Казани завершится городской этап молодежного фестиваля «Созвездие - Йолдызлык»
Победители тура представят столицу Татарстана на республиканском уровне.
Гала-концерт творческого конкурса «Созвездие – Йолдызлык» пройдет в Казани 24 марта. В нем участвуют более 3,5 тысячи молодых артистов. Победители, имена которых озвучат после выступления, будут участвовать в соревновании регионального этапа, поделился глава комитета по делам детей и молодежи исполкома Казани Дмитрий Хвостиков на деловом понедельнике.
По его мнению, в столице республики действительно создана среда для развития молодежи — в фестивалях «Созвездие – Йолдызлык» и «Большая перемена» поучаствовали более одного миллиона детей. Из этого следует, что Казань остается привлекательным городом для молодых людей.
Отборочный тур проходил в начале марта на площадках культурно-досугового комплекса имени Ленина и молодежного центра «Вертолет». За возможность представить свою малую родину на следующем этапе боролись 3,5 тысячи юных артистов от пяти лет до 21 года. Они могли принять участие в нескольких номинациях: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография» и других.
В это же время прошел отбор фестиваля «Большая перемена». В нем поучаствовало шесть тысяч школьников из 24 школ Казани. Тема выступлений была определена организаторами: «Мы – дети Казани, мы – дети великой страны». Итоги станут известны 9 апреля на сцене «Пирамиды». Две победившие школы получат по одному миллиону рублей.
Ранее сообщалось, что ученик школы из Татарстана победил в международной олимпиаде «Иннополис Опен» по робототехнике. В заключительном этапе соревновались 50 участников из 12 регионов России.
