В казанских поселках вакцинировали более 200 домашних животных
Процедуру чипирования прошли 16 собак.
В Казани стартовали бесплатные вакцинации домашних животных от бешенства. За первые выходные было привито 225 собак и кошек. Также чипировано 16 собак. Мобильные пункты вакцинации работали в трех поселках: в Чебаксе привили 41 кошку и 39 собак, в Вишневке -
53 собаки и 47 кошек, в Вознесенском - 15 кошек и 30 собак, сообщили пресс-службе Государственного ветеринарного объединения Казани.
Отметим, что выездные вакцинации будут проходить еженедельно по выходным. Подробности можно узнать по номеру: +7(843)295-08-49.
Ранее сообщалось, что на фестивале WOOF в Казани дом обрели рекордное число питомцев. Казанцы приютили 110 бездомных животных. Некоторые решили помочь приютам: было собрано более 1500 килограмм - корма, лекарств, пелёнок, игрушек и многое другое.
