Процедуру чипирования прошли 16 собак.

В Казани стартовали бесплатные вакцинации домашних животных от бешенства. За первые выходные было привито 225 собак и кошек. Также чипировано 16 собак. Мобильные пункты вакцинации работали в трех поселках: в Чебаксе привили 41 кошку и 39 собак, в Вишневке -

53 собаки и 47 кошек, в Вознесенском - 15 кошек и 30 собак, сообщили пресс-службе Государственного ветеринарного объединения Казани.

Отметим, что выездные вакцинации будут проходить еженедельно по выходным. Подробности можно узнать по номеру: +7(843)295-08-49.

