В казанском храме Николы Тульского появились позолоченные люстры в 700 кг
На них помещается 88 свечей.
В обновленном храме Николы Тульского одним из самых интересных и технически сложных элементов храма стал купол диаметром 12 метров. Появились массивные паникадила, выполненные по заказу московскими мастерами. Также установлены люстры, которые весят около 700 килограмм и помещают 88 свечей, рассказали в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Общая площадь храма достигает 3,4 тысячи «квадратов», Никольский корпус — 3 тысячи «квадратов», Сестринский корпус — 2,1 тысячи «квадратов», а высота храма с крестом — 37,8 метра.
Генеральным проектировщиком выступил творческий коллектив «Татинвестгражданпроекта». Концепция интерьеров выполнена архитекторами Еленой Валеевой и Марией Маркеловой.
Напомним, что храм Николы Тульского в Казани восстановили в рекордно короткие сроки. Работы начались в 2024 году по указу Рустама Минниханова. Над внутренним обликом храма работали по минимальным архивным данным, по сохранившимся описям, историческим чертежам из Нацмузея РТ и аналогам храмовой архитектуры соответствующего периода.
Ранее патриарх Кирилл освятил храм в честь Тульского образа святителя Николая. Чтимый Казанский образ Царицы Небесной внесли в возрождённый храм. Здесь чудотворный образ приняли первыми, в 1579 году.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Ребёнок погиб, мужчина ждёт спасателей с переломанными ногами на высоте 4500 метров.
Квартиры, купленные «на эмоциях» или под ситуативный запрос, в перспективе потеряют ликвидность на вторичном рынке.
Собянин сообщил, что 85 дронов сбили прямо на подлёте к столице.
Производители республики в полном объеме выполняют обязательства по обеспечению АЗС топливом и даже увеличивают свои поставки.
Основная проблема связана с резким спросом.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?