Общество
21 июля 20:29
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«Вечерняя Казань»

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В казанском храме Николы Тульского появились позолоченные люстры в 700 кг

На них помещается 88 свечей.

В казанском храме Николы Тульского появились позолоченные люстры в 700 кг

Автор фото: Комитет РТ по охране ОКН

В обновленном храме Николы Тульского одним из самых интересных и технически сложных элементов храма стал купол диаметром 12 метров. Появились массивные паникадила, выполненные по заказу московскими мастерами. Также установлены люстры, которые весят около 700 килограмм и помещают 88 свечей, рассказали в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Общая площадь храма достигает 3,4 тысячи «квадратов», Никольский корпус — 3 тысячи «квадратов», Сестринский корпус — 2,1 тысячи «квадратов», а высота храма с крестом — 37,8 метра.

Автор фото: Комитет РТ по охране ОКН

Генеральным проектировщиком выступил творческий коллектив «Татинвестгражданпроекта». Концепция интерьеров выполнена архитекторами Еленой Валеевой и Марией Маркеловой.

Напомним, что храм Николы Тульского в Казани восстановили в рекордно короткие сроки. Работы начались в 2024 году по указу Рустама Минниханова. Над внутренним обликом храма работали по минимальным архивным данным, по сохранившимся описям, историческим чертежам из Нацмузея РТ и аналогам храмовой архитектуры соответствующего периода.

Ранее патриарх Кирилл освятил храм в честь Тульского образа святителя Николая. Чтимый Казанский образ Царицы Небесной внесли в возрождённый храм. Здесь чудотворный образ приняли первыми, в 1579 году.

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