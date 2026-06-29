Общество
29 июня 17:32
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«Вечерняя Казань»

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В казанском парке Горького в июле и августе пройдут фестивали

Будут работать гастрономическая зона и ярмарка, состоится музыкальная программа.

В казанском парке Горького в июле и августе пройдут фестивали

Автор фото: kzn.ru

Различные этнические фестивали пройдут в июле и августе в казанском парке Горького, об этом на совещании в мэрии рассказала заместитель главы Казани Гузель Сагитова.

Фестиваль этнической культуры «Итиль» пройдет 9 августа. Сцена мероприятия будет оформлена мхом и ветвями деревьев. А художница Женя Набиева представит инсталляцию «Соединенные рекой», посвященную Волге, которая останется в парке после завершения фестиваля. На площадке будут работать гастрономическая зона и ярмарка, состоится музыкальная программа.

15 июля в парке состоится просветительский фестиваль «Древо жизни». Основой станет тема воды в культуре народов Поволжья. Будут представлены национальные подворья, фотовыставка, пройдут тематические мастер-классы, состязания, концерт с участием коллективов из Татарстана, Чувашии и Марий Эл.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Казани пройдет ночная экскурсия. Экскурсия по территории «Река Замбези» назначена на 10 июля. Помимо этого, 25 июля состоится ботанический Open Space Market с растениями, товарами локальных брендов, лекциями и мастер-классами.

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