Трое из новоприбывших обителей занесены в Красную книгу Татарстана.

Автор фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В зооботсад столицы республики переехали четыре новые хищные птицы — длиннохвостая неясыть, бородатая неясыть и две ушастые совы. Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, новоселы уже обжились и адаптировались в своих вольерах.

Птицы приехали в Казанский зооботсад из Центра по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан» в Свердловской области еще в ноябре прошлого года. Новые обитатели совсем юные — они родились в мае 2025 года.

Сначала птицы прошли карантин в отдельном вольере. Две неясыти при этом поселились вместе. Для пернатых установили деревянные насесты, с которых обитатели не будут соскальзывать — внешне такая «мебель» похожа на ветки деревьев. В вольере у сов даже появилась своя недвижимость — домики, в которых они могут прятаться от света и излишнего внимания. Неясыти особенно плохо относятся к яркому освещению, пояснили в зоопарке. Питаются эти роды птиц цыплятами и мелкими грызунами. Ушастые совы и длиннохвостая неясыть находятся в Красной книге Татарстана.

Увидеть новых жителей зоопарка можно будет после открытия исторической части — в конце апреля — начале мая.

Ранее в зоопарке Казани из спячки вышел медведь Фома. Проснулся он на месяц раньше положенного из-за колебаний температур.

