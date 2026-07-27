Общество
27 июля 16:29
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«Вечерняя Казань»

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В КФУ объяснили опасность перегрева телефона в жару

Справиться с повышенной температурой девайса поможет обычная металлическая столешница или холодильник.

В КФУ объяснили опасность перегрева телефона в жару

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за пребывания на солнце в смартфонах запускаются необратимые деструктивные изменения, которые ускоряют разрушение батареи в 3-5 раз. Это происходит из-за увеличения скорости ионов, которые находятся в растворе аккумулятора. Опасным значением является температура свыше 45 градусов по Цельсию, сообщает пресс-служба КФУ, приводя слова профессора кафедры общей физики Института физики Казанского федерального университета Рушаны Ереминой.

Чрезмерное нагревание приводит к изменению процесса химической реакции в электролите и выделению газа, который оказывает избыточное давление и разрушает батарею. Справиться с этим поможет холодная металлическая столешница или даже холодильник. В целом эксперт порекомендовала не оставлять смартфон на солнце и при сильной жаре придерживаться тени, поскольку «пользоваться техникой внутри холодильника – достаточно сложно».

Ранее сообщалось, что iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в России за прошедшую весну. На втором месте оказался Realme Note 50. Тройку замкнул Samsung Galaxy A16.

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