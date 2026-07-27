В КФУ объяснили опасность перегрева телефона в жару
Справиться с повышенной температурой девайса поможет обычная металлическая столешница или холодильник.
Из-за пребывания на солнце в смартфонах запускаются необратимые деструктивные изменения, которые ускоряют разрушение батареи в 3-5 раз. Это происходит из-за увеличения скорости ионов, которые находятся в растворе аккумулятора. Опасным значением является температура свыше 45 градусов по Цельсию, сообщает пресс-служба КФУ, приводя слова профессора кафедры общей физики Института физики Казанского федерального университета Рушаны Ереминой.
Чрезмерное нагревание приводит к изменению процесса химической реакции в электролите и выделению газа, который оказывает избыточное давление и разрушает батарею. Справиться с этим поможет холодная металлическая столешница или даже холодильник. В целом эксперт порекомендовала не оставлять смартфон на солнце и при сильной жаре придерживаться тени, поскольку «пользоваться техникой внутри холодильника – достаточно сложно».
Ранее сообщалось, что iPhone 11 стал самым популярным смартфоном в России за прошедшую весну. На втором месте оказался Realme Note 50. Тройку замкнул Samsung Galaxy A16.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Жители одного из районов республики услышали громкий взрыв.
Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.
На отца погибшего на самокате подростка заводят дело о вовлечении несовершеннолетнего в систематическое распитие алкоголя.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.
В Chevrolet находились семь человек.
Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?