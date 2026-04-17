В видео телеведущая говорит о безразличии чиновников к наводнению в Дагестане, изъятии скота в Новосибирске и ряде других резонансных ситуаций.

Автор фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На ролик телеведущей Виктории Бони, в котором она поднимает несколько острых для страны тем и говорит «от лица народа», обратили внимание в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

В видео девушка критикует несвоевременную реакцию чиновников на наводнение в Дагестане, на разлив топлива в Анапе, а также поднимает вопрос изъятия скота в Новосибирской области и блокировок в интернете. Боня считает, что главы регионов боятся президента Владимира Путина и врут ему о насущных для россиян проблемах.

Песков признал, что видео стало достаточно популярным в социальных сетях, и в Кремле его тоже видели. Он назвал эти темы «весьма резонансными», но добавил, что по ним ведется большая работа, затрагивающая большое количество людей, и без внимания проблемы не оставлены.

Ранее Песков заявил, что Кремль вовсе не причастен к вопросу о блокировках. Такие решения принимают соответствующие ведомства, «которые выполняют ту работу, которую они должны выполнять».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.