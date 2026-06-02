Общество
2 июня 14:15
Автор материала:
Не указано
Наиль Вильданов

Журналист

В летних сменах «Движения первых» в Татарстане отдохнут около 13 тысяч детей

Будут организованы 192 профильные и тематические смены.

В летних сменах «Движения первых» в Татарстане отдохнут около 13 тысяч детей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Дети в Татарстане летом будут отдыхать в сменах «Движения первых», всего они охватят около 13 тысяч несовершеннолетних. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил руководитель регионального отделения движения Тимур Сулейманов.

В республике будут открыты пять региональных смен и 187 муниципальных, в том числе 38 на базе стационарных лагерей, 8 палаточных, а оставшиеся - на основе пришкольных лагерей.

Также в республике последние полгода проводили обучение вожатых для лагерей.

- На каждой смене сами подростки становятся помощниками вожатых, - подчеркнул Тимур Сулейманов.

Первая смена движения уже началась 31 мая, она продлится до 17 июня на базе городского центра «Ял» и оздоровительного лагеря «Восток». В ней принимают участие 170 детей в возрасте от 7 до 17 лет. В нее приглашали подростков, которые или уже активно участвовали в «Движении первых», либо хотели бы стать участниками.

Ранее мы писали, что из Татарстана 4 и 5 июня запланированы первые отправки детей для отдыха на черноморское побережье. В 2026 году около Анапы после ремонта открывается лагерь «Приазовец», где будут отдыхать дети из Татарстана. Помимо этого, в республике отремонтировали лагерь «Следопыт» в Тукаевском районе. Он стал одним из крупнейших детских лагерей республики, единовременно там будут отдыхать почти 550 детей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В каких селах Татарстана появятся базовые станции со связью и интернетом

У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

rais.tatarstan.ru
На Кировской дамбе в тестовом режиме заработал курортный комплекс TatarSu

Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.

соцсети
Спасшая ребенка из воды жительница Казани поделилась, как потратит 1 млн награды

Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей

В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.