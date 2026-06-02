В летних сменах «Движения первых» в Татарстане отдохнут около 13 тысяч детей
Будут организованы 192 профильные и тематические смены.
Дети в Татарстане летом будут отдыхать в сменах «Движения первых», всего они охватят около 13 тысяч несовершеннолетних. Об этом на брифинге в Кабмине сообщил руководитель регионального отделения движения Тимур Сулейманов.
В республике будут открыты пять региональных смен и 187 муниципальных, в том числе 38 на базе стационарных лагерей, 8 палаточных, а оставшиеся - на основе пришкольных лагерей.
Также в республике последние полгода проводили обучение вожатых для лагерей.
- На каждой смене сами подростки становятся помощниками вожатых, - подчеркнул Тимур Сулейманов.
Первая смена движения уже началась 31 мая, она продлится до 17 июня на базе городского центра «Ял» и оздоровительного лагеря «Восток». В ней принимают участие 170 детей в возрасте от 7 до 17 лет. В нее приглашали подростков, которые или уже активно участвовали в «Движении первых», либо хотели бы стать участниками.
Ранее мы писали, что из Татарстана 4 и 5 июня запланированы первые отправки детей для отдыха на черноморское побережье. В 2026 году около Анапы после ремонта открывается лагерь «Приазовец», где будут отдыхать дети из Татарстана. Помимо этого, в республике отремонтировали лагерь «Следопыт» в Тукаевском районе. Он стал одним из крупнейших детских лагерей республики, единовременно там будут отдыхать почти 550 детей.
