Общество
23 марта 14:03
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В мае россиян дважды ждут трехдневные выходные

Страна будет праздновать День Весны и Труда и День Победы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В начале мая у жителей России будут два периода длинных выходных - с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая, сообщила ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН Анна Покровская. Ее цитирует РИА Новости.

Эксперт напомнила, что с 1 по 3 мая в России будут отдыхать из-за Дня Весны и Труда, а с 8 по 10 мая в честь Дня Победы вновь представится возможность отдохнуть три дня.

Трехдневные выходные ранее были в феврале, а также дважды в марте, но только в Татарстане.

Напомним, все предшествующие праздничным рабочие дни будут сокращены на один час. Помимо этого, июль — сентябрь не изобилует праздниками. Однако именно в это время большинство сотрудников уходит в отпуск. Общее количество рабочих дней в этом году составит 247, выходных и праздничных — 118. Такое же соотношение было и в 2025 году.

