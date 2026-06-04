Общество
4 июня 09:24
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«Вечерняя Казань»

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В МАХ прокомментировали удаление приложения из App Store

Пользователям посоветовали не удалять мессенджер.

В МАХ прокомментировали удаление приложения из App Store

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Удаление мессенджера МАХ из App Store прокомментировали его создатели, посоветовав не удалять его со смартфона. Об этом говорится в официальном канале приложения.

Разработчики заметили, что в случае удаления мессенджера установить его повторно не получится. Помимо этого, на смартфон перестали приходить уведомления о новых сообщениях и звонках. Сами сообщения будут доставляться, и все функции приложения останутся доступными. Чтобы не пропустить важные сообщения, рекомендуется периодически открывать мессенджер.

«Команда МАХ на связи с Apple, мы делаем все возможное, чтобы все сервисы вновь работали как раньше», - подчеркнули разработчики.

Команда направила в Apple запрос на фоне недоступности платформы в App Store.

Ранее власти рассказали о «фишках» MAX. Пропуск, читательский билет и даже возможность приобретения товаров 18+ - мессенджер продолжают накачивать функциям, чтобы заманить пользователей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

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