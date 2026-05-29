В МЧС опровергли введение запрета на разговоры по телефону на АЗС
Ведомство также не рассматривает введение подобного ограничения.
С 1 июня в России не вводится запрет на использование мобильных телефонов на АЗС, информацию СМИ опровергли в МЧС.
Напомним, ранее адвокат Ирина Гребнева уточняла, что автовладельцам разговор на АЗС по телефону вне салона автомобиля будет грозить отказом в обслуживании или внесением в черные списки на заправочной станции. Однако в МЧС заявили, что порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации АЗС определяется правилами противопожарного режима, а также сводом правил «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».
На сегодняшний день нет прямого запрета на использование средств мобильной связи на АЗС, также в МЧС не рассматривают введение такого ограничения.
Помимо этого, говорилось, что обновленные регламенты начали действовать с 1 мая на АЗС в России. Наличными бензин можно будет оплачивать через отдельные кассы и только по предоплате.
