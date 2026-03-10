Жителей призвали сохранять спокойствие при виде большого количества спасателей и техники.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Спецслужбы Татарстана запланировали учения на случай весеннего половодья и природных пожаров. Тренировки пройдут 11 и 12 марта, сообщили в МЧС.

Жителей республики призвали сохранять спокойствие. По населенным пунктам могут передвигаться целые колонны техники МЧС, большое количество сотрудников спецслужб, другие силы и средства — волноваться из-за этого не стоит.

Ранее эксперты предупредили, что минимум 16 регионов России окажутся в зоне сильного половодья, в том числе ПФО. Предполагается, что климатическая весна придет не скоро, а значит, снег не сразу начнет таять. Если на реках образуются заторы льда, то половодье будет серьезным.

Власти Казани объяснили, что делать во время наводнения. Если дом попал в зону затопления, нужно немедленно отключить там газ, воду и электричество. Еду, ценные вещи, одежду необходимо унести на верхние этажи.

