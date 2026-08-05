Казанцы стоят по несколько часов у дверей врачей в поликлиниках.

Автор фото: Минцифры Татарстана

После статьи в «Вечерней Казани» о том, что замена прав обходится казанцам часами стояния в очередях, в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан рассказали о порядке замены водительского удостоверения.

В ведомстве отметили, что эта услуга в ГБУ МФЦ является популярной. В среднем в Казани по поводу замены прав обращаются до 10 000 человек ежегодно.

Согласно приказу МВД России для замены национального водительского удостоверения требуются несколько документов. Это паспорт гражданина РФ или документ, удостоверяющий личность (для иностранных граждан или

лиц без гражданства); медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами (в случае замены водительского удостоверения в связи с истечением срока действия). Также необходимо будет предъявить национальное водительское удостоверение (при наличии); нотариальный перевод документа, удостоверяющего личность заявителя (при необходимости); страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Государственная пошлина за предоставление государственной услуги по замене водительского удостоверения составляет 4000 рублей. Срок предоставления услуги — 10 рабочих дней.

Ранее мы писали, почему ради продления водительских прав приходится ждать часами и где это можно сделать быстрее.

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