В Минцифры Татарстана объяснили, почему даже 3G едва работает во время атак БПЛА
В республике будут увеличивать емкость сети.
При работе режима беспилотной опасности в Татарстане плохо работает связь. Почему - объяснил на коллегии глава Минцифры республики Илья Начвин.
При вводе режима беспилотной опасности скоростной интернет 4G временно отключается. Остаются работать лишь вышки со старыми стандартами - 2G и 3G. Они, по словам Начвина, в основном создавались лишь для обычных звонков.
- Во время ограничений голосовая нагрузка на каждую вышку мгновенно вырастает в разы, в семь-восемь раз. Сеть физически не способна пропускать такой поток информации, - объяснил министр.
Чтобы справиться в вызовами, в республике будут увеличивать емкость сети. Так, в этом году операторы связи инвестируют в более тысячи объектов инфраструктуры связи. В Татарстане построят 398 новых базовых станций и обновят 702 уже действующих.
Ранее сообщалось, что число точек оповещения в Татарстане увеличат до 1600. Громкие звуки приносят дискомфорт, но это необходимость, уверили в Минцифры.
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