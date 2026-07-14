Общество
14 июля 11:17
Автор материала:
Не указано
Дилия Мингазова

Журналист

В Минцифры Татарстана объяснили, почему даже 3G едва работает во время атак БПЛА

В республике будут увеличивать емкость сети.

В Минцифры Татарстана объяснили, почему даже 3G едва работает во время атак БПЛА

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При работе режима беспилотной опасности в Татарстане плохо работает связь. Почему - объяснил на коллегии глава Минцифры республики Илья Начвин.

При вводе режима беспилотной опасности скоростной интернет 4G временно отключается. Остаются работать лишь вышки со старыми стандартами - 2G и 3G. Они, по словам Начвина, в основном создавались лишь для обычных звонков.

- Во время ограничений голосовая нагрузка на каждую вышку мгновенно вырастает в разы, в семь-восемь раз. Сеть физически не способна пропускать такой поток информации, - объяснил министр.

Чтобы справиться в вызовами, в республике будут увеличивать емкость сети. Так, в этом году операторы связи инвестируют в более тысячи объектов инфраструктуры связи. В Татарстане построят 398 новых базовых станций и обновят 702 уже действующих.

Ранее сообщалось, что число точек оповещения в Татарстане увеличат до 1600. Громкие звуки приносят дискомфорт, но это необходимость, уверили в Минцифры.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ГУ МВД России по Татарстану
Полиция вычислила нижнекамца, снявшего последствия атаки дронов

Мужчина удалил публикацию после негативных комментариев, но отвечать всё равно придётся.

соцсети
Полиция начала проверку после нападений на продавцов в казанском посёлке Юдино

Неизвестные зашли в три магазина подряд, в цветочном пострадала женщина.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Мачеха погибшего участника СВО в Татарстане добилась выплат через суд

После смерти бойца выплаты назначили только бывшей жене погибшего.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане после массированной атаки дронов пострадали люди

Повреждены предприятия и частный дом, Минниханов поручил главам районов лично контролировать помощь пострадавшим.

Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»
В центре Казани отключилось электричество

Свет пропал минимум на 19 улицах.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.