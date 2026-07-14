В республике будут увеличивать емкость сети.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При работе режима беспилотной опасности в Татарстане плохо работает связь. Почему - объяснил на коллегии глава Минцифры республики Илья Начвин.

При вводе режима беспилотной опасности скоростной интернет 4G временно отключается. Остаются работать лишь вышки со старыми стандартами - 2G и 3G. Они, по словам Начвина, в основном создавались лишь для обычных звонков.

- Во время ограничений голосовая нагрузка на каждую вышку мгновенно вырастает в разы, в семь-восемь раз. Сеть физически не способна пропускать такой поток информации, - объяснил министр.

Чтобы справиться в вызовами, в республике будут увеличивать емкость сети. Так, в этом году операторы связи инвестируют в более тысячи объектов инфраструктуры связи. В Татарстане построят 398 новых базовых станций и обновят 702 уже действующих.

Ранее сообщалось, что число точек оповещения в Татарстане увеличат до 1600. Громкие звуки приносят дискомфорт, но это необходимость, уверили в Минцифры.

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