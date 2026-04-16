Замминистра Альберт Яковлев посоветовал не ставить приложения из непроверенных источников.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителей Татарстана предупредили, что популярные сервисы бесплатных ВПН могут быть опасными. Об этом сообщил замглавы Минцифры республики Альберт Яковлев.

Замминистра уточнил, что некоторые приложения могут устанавливаться из непроверенных источников.

«Эти приложения имеют возможность ваши данные скачивать и использовать их в целях, которые с вами не согласованы. Поэтому лучше не ставить приложения из непроверенных источников», - заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что наказание за использование ВПН вводить не собираются, говорил Дмитрий Песков. В России пока нет ответственности за использование соответствующих сервисов.

