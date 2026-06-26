Например, за кражу и мошенничество иногда положена более серьезная статья, чем за причинение вреда здоровью, объяснили в ведомстве.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Тяжесть наказания в соответствии с Уголовным кодексом России не всегда соответствует совершенному преступлению. Об этом заявил замминистра юстиции России Вадим Федоров на Петербургском международном юридическом форуме. Его слова приводит ТАСС.

Дело в том, что Уголовный кодекс носит ситуативный характер, поэтому, например, за кражу и мошенничество иногда положена более серьезная статья (10 лет заключения), чем за причинение вреда здоровью (8 лет заключения).

Федоров привел конкретный случай: в Башкортостане жителя лишили свободы за покупку двух бутылок водки с помощью найденной банковской карточки, а в Московской области бизнесмены, не соблюдавшие правила охраны труда и виновные в смерти рабочего, отделались штрафом в 50 тысяч рублей.

Ранее в Казани жителя приговорили к полутора годам колонии заключения по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». По вине осужденного при строительстве новой ветки метро погиб молодой рабочий.

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