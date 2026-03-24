Общество
24 марта 12:45
Автор материала:Павел Наумов

В Минздраве Татарстана признают проблемы с выдачей бесплатных лекарств

В феврале льготники жаловались на проблемы с получением медикаментов, особенно по сердечным заболеваниям, сахарному диабету и онкологии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Минздраве Татарстана признают проблемы с выдачей бесплатных лекарств. В феврале некоторые категории льготников столкнулись с трудностями при получении бесплатных медикаментов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и онкологических болезней, сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев.

- Отдельные локальные сложности возникают из-за задержек в перераспределении препаратов между аптеками. Однако в целом ожидание рецепта, выписанного врачом, не превышает двух недель по всему Татарстану. Это связано с тем, что поставки по предварительным заявкам иногда не соответствуют реальной потребности. Нам нужно время, чтобы перераспределить препараты между аптеками, - отметил Абашев.

По его словам, благодаря усилиям Кабмина, Минздрава и медицинских организаций республики, а также централизованного поставщика ГУП «Техмедфарм», работа сейчас идёт более ритмично. Количество обращений граждан значительно снизилось. Заказы выполняются в соответствии с заявками медицинских организаций.

- Однако структура прикреплённого населения меняется: кто-то переезжает, кому-то меняют препарат по назначению врачей. Есть и другие причины, по которым потребности могут меняться, - уточнил министр.

Абашев считает, что иногда требуется время, чтобы удовлетворить все запросы, поэтому проблема решаемая.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Татарстане зафиксировали 20 371 новый случай болезни, что на 5843 больше, чем в 2020 году. За прошедший год число новых случаев выросло на 899. С 2020 года общее увеличение составило 31,1 процента. Впервые порог в 500 случаев на 100 тысяч жителей был превышен.

