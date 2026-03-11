Число ДТП с участием несовершеннолетних за год составило 469 случаев.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2025 году в авариях на дорогах Татарстана погибло 15 детей, при этом общее количество аварий с участием несовершеннолетних достигло 469 случаев, рассказал замначальника Управления ГАИ МВД по Татарстану Айрат Самигуллин.

— По итогам 2025 года с участием детей до 16 лет зарегистрировано 469 ДТП, в которых 15 детей погибли и 504 получили ранения. По сравнению с 2024 годом отмечен рост основных показателей аварийности - количество ДТП на 35, число погибших - на 4 ребенка, число раненых детей на 38, — заявил спикер.

Из 15 детей, погибших в прошлом году, 13 были пассажирами, отметил в своем докладе Самигуллин. При этом он добавил, что и в текущем году в Татарстане наблюдается рост аварийности сразу в 24 муниципальных образованиях, растет при этом и детская смертность.

Ранее сообщалось, что по итогам первых двух месяцев на дорогах в Татарстане погибло 52 человека, при этом общее количество аварий составило 357 случаев, отметили в Управлении ГАИ МВД по РТ.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.