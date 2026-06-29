Общество
29 июня 15:17
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Андрей Мартыгин

Журналист

В МВД Татарстана заявили, что мигранты не повлияли на наркоситуацию в регионе

В незаконном обороте запрещенных веществ участвуют лишь отдельные иностранные граждане.

В МВД Татарстана заявили, что мигранты не повлияли на наркоситуацию в регионе

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Иностранные граждане не оказывают существенного влияния на наркоситуацию в Татарстане, заявил на пресс-конференции, посвященной международному Дню борьбы с наркотиками, Анвар Каримов — начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики.

По словам спикера, в регионе не выявлено «специализированных групп, объедененных по национальному признаку», которые бы совершали наркопреступления. Однако правоохранительные органы все же отмечают, что мигранты «нередко» участвуют в незаконном обороте запрещенных веществ.

— В апреле в Пестречинском районе республики был задержан гражданин республики Казахстан, который перевозил из Московской в Свердловскую область на автомобиле почти 10 килограмм наркотиков. В мае в Казани сотрудникам нарконтроля задержан гражданин республики Узбекистан, который по месту своего жительства выращивал наркосодержащие растения для дальнейшего сбыта. В ходе обыска изъято почти 150 грамм запрещенной травы, — рассказал Анвар Каримов.

Ранее глава антинаркотического отдела татарстанского МВД отмечал, что с начала года в республике задержали 22 несовершеннолетних наркопреступника. Двое из них не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности — подростки надеялись заработать, зная, что не попадут в места лишения свободы.

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