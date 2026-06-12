Мэр Радмир Беляев призвал жителей доверять только официальным источникам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев обратился к жителям города. По его словам, режим угрозы атаки беспилотников пока сохраняется. Все оперативные службы переведены на усиленный режим работы, ситуация находится под постоянным контролем.

Для безопасности жителей власти приняли решение отменить все массовые мероприятия, которые были запланированы на 12 июня. Беляев попросил горожан следить только за официальными сообщениями МЧС и администрации района, не верить непроверенной информации и не распространять слухи.

Напомним, в Закамском регионе после атаки беспилотников повреждён жилой дом, есть пострадавшие. Жителей эвакуировали, для них приготовили пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря. Троим пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Предприятия, подвергшиеся атаке, оперативно устраняют последствия, производственные процессы не остановлены. Все службы работают на месте. Руководители предприятий с утра докладывают раису республики обстановку в оперативном режиме.

Ранее мы писали, что в Нижнекамске открыли горячую линию для пострадавших от атаки БПЛА. Звонки принимаются до 22:00, круглосуточно работает номер в Казани.

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