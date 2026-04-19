19 апреля 15:04
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В поисках семьи Усольцевых спасатели обследовали 58 километров тайги

Отец, мать и ребенок потерялись во время турпохода в Кутурчинском Белогорье еще в сентябре.

Автор фото: соцсети

В тайге продолжаются поиски пропавшей семьи Усольцевых, пишет ТАСС. Спасатели обследовали уже 58 километров горно-таежной местности.

Профессиональное аварийно-спасательное формирование региона «Спасатель» проводило поиски в субботу, 18 апреля. Почти 60 километров обследовали на снегоходах, еще 5 километров прошли пешком. Также поиски идут с помощью беспилотников от «ЛизаАлерт». Но пропавших так и не удалось обнаружить.

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце первого месяца осени, 28 сентября 2025 года. Они пошли в поход в урочище Буратинка и быстро перестали выходить на связь, и уже на следующий день родственник подал заявление об их пропаже. Поиски семьи начались 30 сентября, за все время в них приняли участие более 1,5 тысячи человек. В автомобиле Усольцевых нашли крупную сумму денег, но не обнаружили снаряжения для похода.

Ранее сообщалось, что следы Усольцевых, поиск которых идет под Красноярском, могли полностью исчезнуть. В течение зимнего периода следы могут затереться, и по весне придется искать другие варианты поисков.

ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Владимир Федоренко / РИА Новости
При взрыве в Кировском районе Казани пострадали люди

Техногенный взрыв произошел на одном из предприятий.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
