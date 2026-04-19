В поисках семьи Усольцевых спасатели обследовали 58 километров тайги
Отец, мать и ребенок потерялись во время турпохода в Кутурчинском Белогорье еще в сентябре.
В тайге продолжаются поиски пропавшей семьи Усольцевых, пишет ТАСС. Спасатели обследовали уже 58 километров горно-таежной местности.
Профессиональное аварийно-спасательное формирование региона «Спасатель» проводило поиски в субботу, 18 апреля. Почти 60 километров обследовали на снегоходах, еще 5 километров прошли пешком. Также поиски идут с помощью беспилотников от «ЛизаАлерт». Но пропавших так и не удалось обнаружить.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце первого месяца осени, 28 сентября 2025 года. Они пошли в поход в урочище Буратинка и быстро перестали выходить на связь, и уже на следующий день родственник подал заявление об их пропаже. Поиски семьи начались 30 сентября, за все время в них приняли участие более 1,5 тысячи человек. В автомобиле Усольцевых нашли крупную сумму денег, но не обнаружили снаряжения для похода.
Ранее сообщалось, что следы Усольцевых, поиск которых идет под Красноярском, могли полностью исчезнуть. В течение зимнего периода следы могут затереться, и по весне придется искать другие варианты поисков.
