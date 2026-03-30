Специалисты объяснили, почему нельзя чихать в ладонь и чем опасно сдерживаться. А еще напомнили, что чихание — это защитная реакция организма.

Автор фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Управление Роспотребнадзора по Татарстану выпустило памятку о том, как безопасно чихать. Ведомство напомнило, что чихание — это естественный процесс, с помощью которого организм очищает дыхательные пути от пыли, вирусов и аллергенов.

Но в сезон гриппа, ОРВИ и коронавируса нужно быть особенно осторожным. Чтобы не заразить окружающих, врачи советуют прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, а после сразу её выбросить и вымыть руки. Если салфетки нет — чихать в сгиб локтя, отвернувшись от людей.

А вот чихать в ладонь не стоит. Так инфекция остается на руках, а потом попадает на дверные ручки, телефоны и другие поверхности.

Также специалисты предупреждают: сдерживать чихание опасно. Это может привести к повреждению барабанных перепонок, сосудов глаз и другим неприятным последствиям.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.