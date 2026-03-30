В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как правильно чихать
Специалисты объяснили, почему нельзя чихать в ладонь и чем опасно сдерживаться. А еще напомнили, что чихание — это защитная реакция организма.
Управление Роспотребнадзора по Татарстану выпустило памятку о том, как безопасно чихать. Ведомство напомнило, что чихание — это естественный процесс, с помощью которого организм очищает дыхательные пути от пыли, вирусов и аллергенов.
Но в сезон гриппа, ОРВИ и коронавируса нужно быть особенно осторожным. Чтобы не заразить окружающих, врачи советуют прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, а после сразу её выбросить и вымыть руки. Если салфетки нет — чихать в сгиб локтя, отвернувшись от людей.
А вот чихать в ладонь не стоит. Так инфекция остается на руках, а потом попадает на дверные ручки, телефоны и другие поверхности.
Также специалисты предупреждают: сдерживать чихание опасно. Это может привести к повреждению барабанных перепонок, сосудов глаз и другим неприятным последствиям.
Ранее мы писали, что грипп в Татарстане снижает темпы, зато активны другие вирусы. Число заболевших снижается.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.