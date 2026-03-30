Общество
30 марта 09:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали, как правильно чихать

Специалисты объяснили, почему нельзя чихать в ладонь и чем опасно сдерживаться. А еще напомнили, что чихание — это защитная реакция организма.

Автор фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Управление Роспотребнадзора по Татарстану выпустило памятку о том, как безопасно чихать. Ведомство напомнило, что чихание — это естественный процесс, с помощью которого организм очищает дыхательные пути от пыли, вирусов и аллергенов.

Но в сезон гриппа, ОРВИ и коронавируса нужно быть особенно осторожным. Чтобы не заразить окружающих, врачи советуют прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, а после сразу её выбросить и вымыть руки. Если салфетки нет — чихать в сгиб локтя, отвернувшись от людей.

А вот чихать в ладонь не стоит. Так инфекция остается на руках, а потом попадает на дверные ручки, телефоны и другие поверхности.

Также специалисты предупреждают: сдерживать чихание опасно. Это может привести к повреждению барабанных перепонок, сосудов глаз и другим неприятным последствиям.

Ранее мы писали, что грипп в Татарстане снижает темпы, зато активны другие вирусы. Число заболевших снижается.

Популярное
РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Массовая драка в Осиново могла произойти из-за разборок дропперов

Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Присяжные признали виновными членов «Бригады Джамая» в покушении и убийстве

Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.

«База»
Ученицу Аяза Шабутдинова обвинили в масштабных хищениях на коучинге

Мария Ларионова специализировалась на обучении «будущих миллионеров».

agrosila-holding.ru
Задержан глава отдела сахарного завода в Заинске, где водитель убивал кошек

Живодер мог дать взятку сотруднику завода, чтобы на недочеты в его работе закрывали глаза.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
