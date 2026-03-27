В Роспотребнадзоре заявили, что от клещей невозможно защититься
Клещи кусают беззвучно и без боли.
Укус клеща можно распознать только при наличии самого клеща на теле. Он кусает тихо и без боли. Не существует стопроцентных средств защиты от него, рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура. Ее слова приводит РИА Новости.
Если живой клещ переполз с обработанного животного на человека, он все равно опасен. Против клещей люди обычно пользуются препаратами убивающими или отпугивающими. Их нужно применять строго по инструкции, предупредила специалист.
Ранее сообщалось, что колоссальное нашествие комаров и клещей ждут в России из-за холодной зимы. Аномально низкие температуры - это идеальные условия для выживания и личинок, и яиц, и взрослых особей.
