Общество
27 марта 19:31
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Роспотребнадзоре заявили, что от клещей невозможно защититься

Клещи кусают беззвучно и без боли.

Автор фото: РИА Новости

Укус клеща можно распознать только при наличии самого клеща на теле. Он кусает тихо и без боли. Не существует стопроцентных средств защиты от него, рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура. Ее слова приводит РИА Новости.

Если живой клещ переполз с обработанного животного на человека, он все равно опасен. Против клещей люди обычно пользуются препаратами убивающими или отпугивающими. Их нужно применять строго по инструкции, предупредила специалист.

Ранее сообщалось, что колоссальное нашествие комаров и клещей ждут в России из-за холодной зимы. Аномально низкие температуры - это идеальные условия для выживания и личинок, и яиц, и взрослых особей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.