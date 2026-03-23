В Росреестре раскрыли, какие районы Татарстана ждет затопление
Проверить, попадает ли дом в опасную зону, можно на публичной кадастровой карте.
В республике 52 зоны внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) как находящиеся под угрозой затопления или подтопления. В 2025 году таких мест было всего 24. Небезопасная зона занимает 2,7 тысячи гектаров. Для сравнения, в прошлом году этот показатель равнялся 1,6 тысячи гектаров. Об этом жителей предупреждает управление Росреестра по Татарстану.
Остерегаться следует живущим рядом с Альметьевском и Агрызом, а также жителям Буинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Лениногорского, Нурлатского и Нижнекамского районов Татарстана. Проверить, попадает ли дом в опасную зону, можно на публичной кадастровой карте. Она опубликована на сайте «Национальная система пространственных данных» . Эта информация также обозначена в выписке ЕГРН — ее можно заказать на «Госуслугах» или в МФЦ.
Важно понимать разницу между затоплением и подтоплением. Как объяснили эксперты, первом случае разрушение происходит из-за выпадения осадков или разлива водоемов, а во втором — вследствие поднятия из-под земли грунтовых вод.
В зонах затопления и подтопления нельзя начинать капитальное строительство зданий, которые не защищены от негативного влияния вод. На таких участках запрещается использовать сточные воды для регулирования плодородия почв. Разумеется, в опасных зонах не должно быть кладбищ, скотомогильников, свалок и химикатов против вредителей, распыленных с воздуха.
