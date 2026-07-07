При этом родителей не обяжут уведомлять оператора о том, что «симкой» пользуется именно ребенок.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

При обнулении счета детских сим-карт платные услуги будут автоматически блокироваться, при этом экстренные вызовы и другие возможности останутся бесплатными. Новые стандарты для операторов содержатся в подготовленном Минцифры законопроекте. Об этом сообщает РБК.

Ограничение платных функций коснется только детей младше восьми лет, пояснил представитель ведомства. Это необходимо для зашиты от покупок при недостаточном количестве средств на счете. При этом родителей не обяжут уведомлять оператора о том, что «симку» передали в пользование ребенку.

Для соответствия требованиям нового закона операторам придется доработать специальное ПО и оборудование дата-центров. Также необходимо бесплатно предоставить взрослым доступ к сервисам «родительского контроля». На данные подготовления уйдет не более трех миллиардов рублей за последующие шесть лет после вступления в силу закона.

Ранее сообщалось, что в Татарстане аферисты нацелились подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Число атак в Сети увеличилось на 20 процентов — они связаны с предложением заработать.

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