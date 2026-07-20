За первое полугодие было продано около 700 готовых квартир.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По сравнению с прошлым годом реализация недвижимости на вторичном рынке с января по июнь выросла на 21 процент — было продано 699 800 квартир. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Авито недвижимости».

Онлайн-сервис и платформа для операций с недвижимостью «Циан» приводит похожие данные — по информации аналитиков, россияне заключили 655 тысяч договоров купли-продажи. Это на 32 процента больше показателей 2025 года.

По данным агентства недвижимости «Этажи», динамика продаж вторичного рынка оказалась еще более стремительной — в компании зафиксировали рост продаж в 43,9 процента. Кроме того, в 19 крупных регионах общий спрос увеличился на 38 процентов. Порядка 12 процентов продаж приходится на дома, сданные менее трех лет назад, которые формально уже не считаются «первичкой». Особенно популярными стали готовые квартиры от застройщика.

Эксперты объясняют «бум» вторичного жилья снижением ставок по ипотеке. Сделки с готовыми квартирами оказываются быстрее и доступнее «первички», цены на которую не снизились на первое полугодие.

Ранее сообщалось, что в течение 3–5 лет у россиян могут возникнуть трудности с продажей вторичного жилья, в частности студий и квартир в спальных районах. Недвижимость с неудобной планировкой, маленькой площадью или отсутствием нужной инфраструктуры поблизости отпугивает покупателей из-за роста популярности удаленной работы.

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