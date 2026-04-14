Нововведения коснулись многодетных семей, родителей близнецов и тех, кто работал в сельской местности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Правительство России утвердило изменения в правилах расчета страхового стажа при назначении пенсии. Об этом пишет РИА Новости.

Главное нововведение касается родителей. Теперь периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет полностью засчитываются в страховой стаж наравне с рабочими периодами. Раньше существовало ограничение: общая продолжительность такого «декретного» стажа не могла превышать шесть лет. Фактически это означало, что стаж начислялся максимум за четырех детей. По новым правилам учитывается время ухода за каждым ребенком, что особенно важно для семей с пятью и более детьми.

Кроме того, изменения коснулись тех, кто работал в сельском хозяйстве. Сельский стаж дает право на доплату к страховой пенсии по старости или инвалидности. Ее получают неработающие пенсионеры, которые проживают в сельской местности и проработали там не менее 30 лет. Надбавка составляет 25 процентов от фиксированной выплаты к пенсии и сохраняется даже при переезде в город. Теперь в сельский стаж без ограничений включаются все периоды ухода за детьми до полутора лет.

Также скорректировали порядок учета стажа для родителей близнецов. При многоплодной беременности в стаже суммируется фактическое время отпуска по уходу за каждым ребенком. Например, при рождении двойни стаж составит три года, тройни — 4,5 года, а если в семье родились четверо детей — шесть лет. Ограничений по общей продолжительности стажа в этом случае тоже нет.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.