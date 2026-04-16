Общество
16 апреля 09:30
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России изменились условия оформления больничного

Минздрав уже утвердил обновленный порядок получения отпуска по нетрудоспособности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В соответствии с новыми стандартами министерства здравоохранения во время отпуска по уходу за ребенком родители смогут сохранить право на пособие, если при этом работают у другого страхователя. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое нововведение поможет матерям в декрете подрабатывать, не рискуя потерять страховую поддержку. Помимо этого, теперь и самозанятые смогут получать листок нетрудоспособности.

С 1 июля порядок назначения больничных изменится еще сильнее: Соцфонд теперь сможет рассчитать выплату, не обращаясь к работодателю. Необходимая информация будет накапливаться на индивидуальном лицевом счете сотрудника. В него будут включать сведения о периодах, засчитываемых в стаж для расчета больничных и декретных, а также данные о периодах выплаты самих пособий.

Также сообщалось, что татарстанцы теперь могут закрывать больничные через МАХ. Новая функция позволяет избежать очного посещения поликлиники.

ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
