Минздрав уже утвердил обновленный порядок получения отпуска по нетрудоспособности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В соответствии с новыми стандартами министерства здравоохранения во время отпуска по уходу за ребенком родители смогут сохранить право на пособие, если при этом работают у другого страхователя. Об этом сообщает РИА Новости.



Такое нововведение поможет матерям в декрете подрабатывать, не рискуя потерять страховую поддержку. Помимо этого, теперь и самозанятые смогут получать листок нетрудоспособности.



С 1 июля порядок назначения больничных изменится еще сильнее: Соцфонд теперь сможет рассчитать выплату, не обращаясь к работодателю. Необходимая информация будет накапливаться на индивидуальном лицевом счете сотрудника. В него будут включать сведения о периодах, засчитываемых в стаж для расчета больничных и декретных, а также данные о периодах выплаты самих пособий.



Также сообщалось, что татарстанцы теперь могут закрывать больничные через МАХ. Новая функция позволяет избежать очного посещения поликлиники.



