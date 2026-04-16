В России изменились условия оформления больничного
Минздрав уже утвердил обновленный порядок получения отпуска по нетрудоспособности.
В соответствии с новыми стандартами министерства здравоохранения во время отпуска по уходу за ребенком родители смогут сохранить право на пособие, если при этом работают у другого страхователя. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое нововведение поможет матерям в декрете подрабатывать, не рискуя потерять страховую поддержку. Помимо этого, теперь и самозанятые смогут получать листок нетрудоспособности.
С 1 июля порядок назначения больничных изменится еще сильнее: Соцфонд теперь сможет рассчитать выплату, не обращаясь к работодателю. Необходимая информация будет накапливаться на индивидуальном лицевом счете сотрудника. В него будут включать сведения о периодах, засчитываемых в стаж для расчета больничных и декретных, а также данные о периодах выплаты самих пособий.
Также сообщалось, что татарстанцы теперь могут закрывать больничные через МАХ. Новая функция позволяет избежать очного посещения поликлиники.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Воды не будет с 1:00 14 апреля.
Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.