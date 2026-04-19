Главная цель изменений в том, чтобы чётко распределить потоки СИМ на дорогах и тротуарах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Новые правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, включая электровелосипеды, электросамокаты, мопеды и моноколеса, планируется разработать до начала июля 2026 года, рассказал ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.

По его словам, такое поручение Минтрансу дал президент Владимир Путин. Министерство уже работает над поправками - цель изменений в том, чтобы чётко распределить потоки СИМ на дорогах и тротуарах. По новым правилам, электровелосипеды должны будут двигаться по велодорожкам, а при их отсутствии - по крайней правой полове проезжей части.

Кроме того, предлагается ввести запрет на передвижение на электровелосипедах в зонах массового скопления людей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.