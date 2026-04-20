Общество
20 апреля 22:19
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России наблюдается рост детского ожирения

В основном страдают мальчики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Детское ожирение стало распространено в России, особенно это касается мальчиков. Ожирение в детском возрасте – самый постоянный фактор, который затем встречается и во взрослом возрасте, отметила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Ее слова приводит «Интерфакс».

Сейчас ожирение отмечается и у мужчин, и у женщин – показатель сравнялся.

Ранее сообщалось, что каждый третий подросток в России страдает ожирением. Диагноз есть у 10 процентов первоклассников и 30 процентов старшеклассников. У 80 процентов из них лишний вес останется на всю жизнь.

