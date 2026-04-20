В России наблюдается рост детского ожирения
В основном страдают мальчики.
Детское ожирение стало распространено в России, особенно это касается мальчиков. Ожирение в детском возрасте – самый постоянный фактор, который затем встречается и во взрослом возрасте, отметила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Ее слова приводит «Интерфакс».
Сейчас ожирение отмечается и у мужчин, и у женщин – показатель сравнялся.
Ранее сообщалось, что каждый третий подросток в России страдает ожирением. Диагноз есть у 10 процентов первоклассников и 30 процентов старшеклассников. У 80 процентов из них лишний вес останется на всю жизнь.
Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.
Суд запретил деятельность на 60 суток.
В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.
Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.