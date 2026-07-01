Общество
1 июля 08:47
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«Вечерняя Казань»

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В России намерены ограничить рекламу фастфуда и ввести повышенные пошлины

На упаковке вредных продуктов также планируют размещать маркировку в виде «светофора».

В России намерены ограничить рекламу фастфуда и ввести повышенные пошлины

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минздрав решил начать активную борьбу с ожирением взрослого населения России и подготовил соответствующий проект, согласно которому с семи утра до 10 вечера будет запрещена реклама фастфуда и сладких продуктов на телевидении, в Сети и медийных проектах. В роликах и постерах также запретят упоминать безвредность такой продукции и использовать образы людей, животных или других персонажей, в том числе мультипликационных. Об этом сообщает «Ъ».

На упаковке вредных продуктов также планируют размещать маркировку в виде «светофора» — она поможет покупателям определить уровень содержания соли, сахара, жиров и трансжиров. Сейчас эта мера является добровольной.

Согласно проекту, планируется повысить и расширить пошлины на сладкие напитки и продукты с трансжирами. Однако какая именно еда попадет под это определение, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Татарстане производителей сладких напитков, наоборот, намерены поддержать. В частности, помощь хотели бы оказать малому и среднему бизнесу.

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