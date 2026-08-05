В России намерены в два раза поднять штрафы за езду по обочине
Желание объехать пробку приводит к смертельным авариям, показала статистика.
Наказание для «обочечников» в России могут ужесточить, увеличив штрафы больше чем в два раза — с 2250 рублей до 5000 рублей. С этим предложением глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает SHOT.
Наиболее проблемный регион в плане езды по обочине — Москва и Подмосковье, где с начала года зафиксировали 152 тысячи нарушений. Следующий по списку — Санкт-Петербург с 124 тысячами штрафов. В 32 субъектах «обочечников» как будто бы нет, например в Дагестане и Чувашии, однако Шапарин объясняет это устаревшими комплексами фиксации нарушений, которые не засекают торопливых водителей.
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