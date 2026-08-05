Общество
5 августа 14:19
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«Вечерняя Казань»

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В России намерены в два раза поднять штрафы за езду по обочине

Желание объехать пробку приводит к смертельным авариям, показала статистика.

В России намерены в два раза поднять штрафы за езду по обочине

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Наказание для «обочечников» в России могут ужесточить, увеличив штрафы больше чем в два раза — с 2250 рублей до 5000 рублей. С этим предложением глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает SHOT.

Наиболее проблемный регион в плане езды по обочине — Москва и Подмосковье, где с начала года зафиксировали 152 тысячи нарушений. Следующий по списку — Санкт-Петербург с 124 тысячами штрафов. В 32 субъектах «обочечников» как будто бы нет, например в Дагестане и Чувашии, однако Шапарин объясняет это устаревшими комплексами фиксации нарушений, которые не засекают торопливых водителей.

Особенно актуальной проблема становится летом во время появления заторов на дорогах. Желание объехать пробку приводит к дракам и смертельным ДТП — так случилось в Московской и Воронежской областях.

Ранее казанские инспекторы ДПС помогли роженице добраться до больницы, минуя вечерние пробки. Схватки начались у женщины прямо в такси.

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