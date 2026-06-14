Возраст самого молодого донора достигает 18 лет.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Средний возраст донора крови в России составляет 38 лет, в то время возраст самого молодого донора — 18 лет, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В сообщении отмечается, что данные актуальны на 2025 год. При этом ФМБП привело статистику: звание "Почетный донор России" в прошлом году получили 23,6 тысячи человек. В среднем же ежегодно этого звания удостаиваются более 21 тысячи человек.

Отметим, что донорами могут стать люди старше 18 лет, весом от 55 килограммов, не имеющие противопоказаний к донации. Для сдачи крови, необходимо пройти регистрацию в соответствующем центре.

Ранее сообщалось, что в честь Всемирного дня донора крови в Казани проводят донорскую акцию. Для участников подготовили праздничную атмосферу и сувениры от DonorSearch и Республиканского центра крови.

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