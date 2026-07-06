При необходимости покупатели в праве запрашивать документы безопасности у продавца.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жителям при покупке сезонных овощей и фруктов следует выбирать только установленные торговые площадки, обращать внимание на соблюдение личной гигиены продавцом, чистоту магазина и окружающей территории. При необходимости россияне вправе запрашивать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность товаров. Такие рекомендации опубликовал Роспотребнадзор в своем канале в Максе.

В ведомстве отмечают, что употреблять сезонные овощи и фрукты действительно важно, поскольку таким образом можно получить необходимые витамины и микроэлементы. При покупке следует оценивать вид, запах и цвет плодов, проверяя их на признаки порчи, гниения и повреждения кожуры.

«Перед употреблением тщательно промывайте плоды под проточной водой. Не забывайте о личной гигиене: мойте руки перед едой, после улицы и контакта с животными. Соблюдайте условия хранения фруктов, овощей и ягод!», — напутствуют в Роспотребнадзоре.

Ранее в материале «Вечерней Казани» мы писали, что в этом году в Казани наблюдается рекордный разброс цен на ягоды. При этом, несмотря на дороговизну, россияне стали активнее покупать этот сезонный товар.

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