Депутаты уверены, что громкая музыка и снятые глушители — одна из самых актуальных городских проблем.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Согласно новому законопроекту, штраф за превышение уровня шума транспорта поднимется в пять раз. При этом не важно, связано ли это с неисправностями или самовыражением владельца. Соответствующий документ внесен в Госдуму и опубликован на портале обеспечения законодательной деятельности.



На данный момент штраф за чересчур загрязняющее среду или слишком шумное авто составляет 500 рублей. Такой же штраф светит за управление машиной при наличии неисправностей или условий, при которых ее использование вообще запрещено. В Госдуме же хотят увеличить размер наказания до 2500 рублей.



Депутаты уверены, что проблема так называемого шумового загрязнения — одна из самых актуальных в современных российских городах. Инициатива поможет сохранить покой жителей и повысить уровень их комфорта.



Напомним, что летом прошлого года этот штраф хотели увеличить в 10 раз. Максимально штрафовать тогда предлагали и на 30 тысяч рублей.



