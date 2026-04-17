Общество
17 апреля 16:17
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России появится 94 новых жизненно важных препарата

Отечественные лекарства из перечня ЖНВЛП планируют зарегистрировать до 2030 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В течении четырех лет в России намерены вывести на рынок 94 жизненно необходимых препарата. Ранее они на территории страны не производились, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой.

Помимо этого, планируется зарегистрировать восемь новых радиофармпрепаратов, заявила Голикова на итоговом заседании коллегии Минздрава России. За прошлый год удалось вывести 25 жизненно важных международных непатентованных лекарств отечественного производства. Появился также одно радиофармацевтический на базе изотопа фтора-18. Он используется для выявления и диагностики рака предстательной железы.

В течение же этого года должно появиться еще пять новых препаратов. В правительстве надеются, что процесс регистрации пройдет успешно, а новые препараты станут частью клинической практики.

Популярное
ГУ МЧС России по Татарстану
Приговор экс-начотдела МЧС Татарстана Линару Сунгатуллину не устоял в кассации

Дело осужденного на 10 лет «строгача» полковника чрезвычайного ведомства вернулось в апелляционную инстанцию.

Управление Роспотребнадзора по РТ
Работа базовой станции сотовой связи «ВымпелКом» в Казани приостановлена

Суд запретил деятельность на 60 суток.

источник «Вечерней Казани»
Балконы на Хади Такташа в Казани оказались опасными для жизни после ремонта

В домах напротив нового театра Камала проводят обновление фасадов — жителей заставили переустанавливать кондиционеры за свой счет и построили хлипкую конструкцию из листов металла с низкими перилами.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке

Власти хотят модернизовать семейную ипотеку. Размер лимита для регионов с дорогим жильем предлагают повысить вдвое и «привязать» к площади жилья и числу детей в семье. Эксперты считают: это поднимет спрос, но повысит стоимость квартир.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
