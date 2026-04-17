Отечественные лекарства из перечня ЖНВЛП планируют зарегистрировать до 2030 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В течении четырех лет в России намерены вывести на рынок 94 жизненно необходимых препарата. Ранее они на территории страны не производились, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой.

Помимо этого, планируется зарегистрировать восемь новых радиофармпрепаратов, заявила Голикова на итоговом заседании коллегии Минздрава России. За прошлый год удалось вывести 25 жизненно важных международных непатентованных лекарств отечественного производства. Появился также одно радиофармацевтический на базе изотопа фтора-18. Он используется для выявления и диагностики рака предстательной железы.

В течение же этого года должно появиться еще пять новых препаратов. В правительстве надеются, что процесс регистрации пройдет успешно, а новые препараты станут частью клинической практики.

