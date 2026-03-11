Средняя выплата всех пожилых людей держится на уровне примерно в 23 тысячи.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вышедшие на пенсию женщины в России в среднем ежемесячно получают выплаты больше, чем мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику.

Однако разница не очень значительная — она составила всего 221 рубль. Мужчины на пенсии в среднем получают 23 028 рублей в месяц, а женщины — 23 249 рублей.

Напомним, что в текущем году в России пенсию по старости получат женщины 59 лет и мужчины 64 лет, имеющие минимум 15 лет трудового стажа и ИПК не менее 30. При этом стаж должен быть официальным, то есть все это время работодатель предоставлял отчисления в Соцфонд. Если критерии не соблюдены, назначается социальная пенсия, но право на нее возникает на пять лет позже пенсии по старости.

Ранее сообщалось, что в России пожилых людей хотят мотивировать работать и после выхода на пенсию. По мнению властей, так формируется новый подход, когда важно не только выйти на заслуженный отдых, но и «осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше».

