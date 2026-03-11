Общество
11 марта 14:42
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России размер пенсий у женщин оказался больше, чем у мужчин

Средняя выплата всех пожилых людей держится на уровне примерно в 23 тысячи.

В России размер пенсий у женщин оказался больше, чем у мужчин

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вышедшие на пенсию женщины в России в среднем ежемесячно получают выплаты больше, чем мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику.

Однако разница не очень значительная — она составила всего 221 рубль. Мужчины на пенсии в среднем получают 23 028 рублей в месяц, а женщины — 23 249 рублей.

Напомним, что в текущем году в России пенсию по старости получат женщины 59 лет и мужчины 64 лет, имеющие минимум 15 лет трудового стажа и ИПК не менее 30. При этом стаж должен быть официальным, то есть все это время работодатель предоставлял отчисления в Соцфонд. Если критерии не соблюдены, назначается социальная пенсия, но право на нее возникает на пять лет позже пенсии по старости.

Ранее сообщалось, что в России пожилых людей хотят мотивировать работать и после выхода на пенсию. По мнению властей, так формируется новый подход, когда важно не только выйти на заслуженный отдых, но и «осознанно выстраивать стратегию — работать дольше, чтобы получать больше».

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Субподрядчик ПАО «Туполев» получил «условку» по делу о хищении 148 миллионов

Суд обязал фигуранта дела Евгения Половкина выплатить 1,4 миллиона рублей.

соцсети
В Казани сильный пожар на складе с косметикой по улице Родины

Черный дым затянул небо, 20 человек эвакуировались сами.

скриншот видео
ФСБ задержала сотрудников «Флота РТ» по подозрению в вымогательстве взяток

Уголовные дела возбуждены по статьям о получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.