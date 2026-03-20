В многопользовательской игре представят автопарк советских и современных отечественных грузовиков, а трассы смоделируют на основе реальных географических локаций страны.

Уже в этом году российские разработчики выпустят отечественные онлайн-гонки на грузовиках «Командиры бездорожья». Автопарк в бесплатной многопользовательской игре будет основан на российских и советских моделях, которые можно будет модифицировать. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя гендиректора Института развития интернета Андрея Воронкова.

Трассы в будущей игре также вдохновлены реально существующими российскими локациями от Поволжья до Сибири. Воронков добавил, что пока крупные футбольные или хоккейные отечественные симуляторы не разрабатываются из-за высокой стоимости таких проектов и их технологической сложности. Однако если такие инициативы появятся на конкурсе на создание национального контента, их обязательно рассмотрят. Как отметил эксперт, важно, чтобы проект был хорошо проработан, а также имел соинвесторов.

