Общество
20 марта 12:52
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России разрабатывают онлайн-гонки на КАМАЗах по Поволжью

В многопользовательской игре представят автопарк советских и современных отечественных грузовиков, а трассы смоделируют на основе реальных географических локаций страны.

Автор фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Уже в этом году российские разработчики выпустят отечественные онлайн-гонки на грузовиках «Командиры бездорожья». Автопарк в бесплатной многопользовательской игре будет основан на российских и советских моделях, которые можно будет модифицировать. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя гендиректора Института развития интернета Андрея Воронкова.

Трассы в будущей игре также вдохновлены реально существующими российскими локациями от Поволжья до Сибири. Воронков добавил, что пока крупные футбольные или хоккейные отечественные симуляторы не разрабатываются из-за высокой стоимости таких проектов и их технологической сложности. Однако если такие инициативы появятся на конкурсе на создание национального контента, их обязательно рассмотрят. Как отметил эксперт, важно, чтобы проект был хорошо проработан, а также имел соинвесторов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане пройдет первый киберспортивный турнир среди подростков. Местом состязания станет МОВА — многопользовательская онлайн-боевая арена.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.