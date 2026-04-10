Общество
10 апреля 23:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России сформируют национальный план внедрения искусственного интеллекта (ИИ)

Во внимание будут взяты задачи субъектов государства и отраслей.

Автор фото: пресс-служба президента России

Владимир Путин дал поручение правительству заняться вместе с главами регионов формированием национального плана внедрения искусственного интеллекта (ИИ) на уровне всей страны, учитывая задачи субъектов государства и отраслей. Выполнить это глава государства поручил на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.  

- К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование, — обозначил Путин задачу.  

Президент уточнил, что регулирование сферы ИИ должно не сдерживать и не мешать, а служить стимулом для ускорения разработки и опережающего внедрения, пишет РБК.  

Глава государства предупредил, что созданные при решении этой задачи барьеры приведут к отставанию в экономическом, технологическом, общественном и социальном развитии.

Ранее сообщалось, что на конференции Data Fusion обсудили регулирование искусственного интеллекта. Закон должен быть верхнеуровневым, чтобы у отраслевых регуляторов было право конкретизировать требования с учётом специфики рынка.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
После «замены домофона» казанец остался без денег и без автомобиля

Мошенники выманили у мужчины почти 4 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
