Автор фото: пресс-служба президента России

Владимир Путин дал поручение правительству заняться вместе с главами регионов формированием национального плана внедрения искусственного интеллекта (ИИ) на уровне всей страны, учитывая задачи субъектов государства и отраслей. Выполнить это глава государства поручил на совещании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

- К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование, — обозначил Путин задачу.

Президент уточнил, что регулирование сферы ИИ должно не сдерживать и не мешать, а служить стимулом для ускорения разработки и опережающего внедрения, пишет РБК.

Глава государства предупредил, что созданные при решении этой задачи барьеры приведут к отставанию в экономическом, технологическом, общественном и социальном развитии.

Ранее сообщалось, что на конференции Data Fusion обсудили регулирование искусственного интеллекта. Закон должен быть верхнеуровневым, чтобы у отраслевых регуляторов было право конкретизировать требования с учётом специфики рынка.

