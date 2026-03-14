Минтруд учел закон о сохранении выплат при небольшом превышении уровня дохода.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минтруд России вынес на общественное обсуждение обновленные правила назначения единого пособия многодетным семьям. Они скорректированы с учетом сохранения выплат при небольшом превышении уровня дохода над установленным критерием нуждаемости, проинформировали в пресс-службе ведомства.

После принятия закона изменения будут внесены в постановление, устанавливающее предоставление пособия на федеральном уровне, и в региональные нормативные акты. После этого Социальный фонд пересмотрит вынесенные с начала 2026 года отказы и назначит выплаты семьям, которые подпадают под новые правила.

В министерстве уточнили, что благодаря новым правилам дополнительно поддержку государства получат порядка 74 тысяч многодетных семей, где проживает свыше 230 тысяч детей.

