Общество
14 марта 16:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В России собираются обновить правила назначения единого пособия многодетным

Минтруд учел закон о сохранении выплат при небольшом превышении уровня дохода.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минтруд России вынес на общественное обсуждение  обновленные правила назначения единого пособия многодетным семьям. Они  скорректированы с учетом сохранения выплат при небольшом превышении уровня дохода над установленным критерием нуждаемости, проинформировали в пресс-службе ведомства.

После принятия закона изменения будут внесены в постановление, устанавливающее предоставление пособия на федеральном уровне, и в региональные нормативные акты. После этого Социальный фонд пересмотрит вынесенные с начала 2026 года отказы и назначит выплаты семьям, которые подпадают под новые правила.  

В министерстве уточнили, что благодаря новым правилам дополнительно поддержку государства получат порядка 74 тысяч многодетных семей, где проживает свыше 230 тысяч детей.

