В России собираются обновить правила назначения единого пособия многодетным
Минтруд учел закон о сохранении выплат при небольшом превышении уровня дохода.
Минтруд России вынес на общественное обсуждение обновленные правила назначения единого пособия многодетным семьям. Они скорректированы с учетом сохранения выплат при небольшом превышении уровня дохода над установленным критерием нуждаемости, проинформировали в пресс-службе ведомства.
После принятия закона изменения будут внесены в постановление, устанавливающее предоставление пособия на федеральном уровне, и в региональные нормативные акты. После этого Социальный фонд пересмотрит вынесенные с начала 2026 года отказы и назначит выплаты семьям, которые подпадают под новые правила.
В министерстве уточнили, что благодаря новым правилам дополнительно поддержку государства получат порядка 74 тысяч многодетных семей, где проживает свыше 230 тысяч детей.
